Las gasolineras alertan de que el cierre del estrecho de Ormuz ya está incrementando los precios de los carburantes

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La patronal de las gasolineras catalanas, Agrucaes, avisa de que el conflicto bélico en Oriente Medio está pasando factura a los precios del carburante desde el pasado fin de semana. El gasóleo acumula un incremento de 20 céntimos y la gasolina de 16 céntimos en sólo cuatro días. "Mañana seguramente seguirá subiendo", se lamenta el presidente de la patronal, Albert Campabadal, en declaraciones a la agencia ACN. La principal explicación es el cierre del estrecho de Ormuz en Iran, como represalia a los ataques de los Estados Unidos e Israel. Este es un punto estratégico para la economía internacional, ya que pasa el 20% de todo el petróleo del mundo. Con todo, desde de Agrucaes, prevén que a finales de semana esta escalada de precios toque techo.

Según ha detallado Campabadal, la escalada de precios ha sido escalonada desde el domingo, con pequeños incrementos diarios hasta este miércoles y con previsión que el jueves sigan subiendo. Eso se ha traducido también en más "acumulación" de vehículos en las estaciones de servicio entre el lunes y martes.

Sin embargo, donde más se ha "tensado" el suministro ha sido en los casos de calefacciones de gasóleo o depósitos para camiones, donde el aumento de precios se acentúa. A pesar del estruendo, Campabadal asegura que la situación que se vivió con el estallido de la guerra de Ucrania fue mucho peor porque la "dependencia" de Rusia era también mayor.

"En estos momentos hay mucha diversificación de suministros y lo que nos viene del Golfo Pérsico es entre un 10 y un 20%, con lo cual la afectación es más pequeña que entonces", ha detallado el presidente de la patronal de las gasolineras catalanas en declaraciones a la ACN.