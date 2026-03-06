Alarma en el campo por el precio del gasóleo, los fertilizantes y ‘fitos’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La guerra en Irán ha hecho tambalear el mercado energético y ha disparado todas las alarmas en el campo, al dispararse los precios del gasóleo agrario, los fertilizantes y los fitos, ligados al petróleo y con importantes necesidades de gas para su elaboración. El responsable del sector de herbáceos de Unió de Pagesos, Santi Caudevila, explica que la tonelada de urea 45 costaba entre 480 y 500 euros antes de la guerra. El lunes se vendía a 650 y ayer ya se había situado en 750, lo que supone un encarecimiento superior al 56% desde que comenzó el conflicto bélico el sábado. Además, insistió, el problema no solo es el precio, sino las dificultades para encontrar producto disponible. El mercado de los fitosanitarios también se encuentra en plena convulsión, explicó.

Unió de Pagesos también alerta sobre el aumento del precio del gasóleo de uso agrícola debido a la situación bélica en Oriente Medio, con un repunte de más del 8% tan solo durante los cuatro primeros días de conflicto, y reclama al Gobierno de España “medidas urgentes” para frenar esta escalada. Reclama a Moncloa que rebaje los impuestos aplicados al gasóleo agrario, estableciendo un gasóleo profesional agrario con el mínimo impuesto especial armonizado en la Unión Europea y un IVA reducido. El ministerio de Transición Ecológica sitúa el precio medio del gasóleo agrícola en Lleida en 1,125 euros, 8,7 céntimos más caro que el sábado pasado. Caudevila explica que el laboreo de una hectárea con un tractor medio viene a requerir del orden de 160 litros, con lo que la subida representa 14 euros más por hectárea.

En el caso de los carburantes de automoción, el ministerio estima que el litro de gasolina en Lleida ha pasado de 1,475 euros a 1,533. Para un depósito medio de un turismo de 55 litros, supone un encarecimiento de más de tres euros, hasta superar los 84. En el gasóleo, se ha pasado de 1,421 a 1,526 euros el litro de media. Llenar un depósito roza los 84 litros, casi seis euros más que al comenzar el conflicto. Además, en muchas estaciones de servicio españolas se comienzan a ver precios del gasóleo que igualan a los de la gasolina e incluso la superan.

El gas natural, por su parte ha rebotado un 70% desde que estalló el conflicto en Irán y el crudo sigue subiendo y solo ayer el de tipo Brent de referencia en Europa se anotó un 4%más. Unas subidas que repercutirán en el transporte y las cadenas de producción, con los temidos efectos sobre la inflación. Se trata de un panorama que puede llevar a los bancos centrales a frenar la esperada subida de tipos de interés.

En este contexto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a abrir una mesa de diálogo social con patronal y sindicatos para hacer un seguimiento de las eventuales consecuencias y medidas necesarias ante el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de embargo de Trump. Tras reunirse con los agentes sociales, afirmó que se tomarán las medidas necesarias para acompañar al tejido empresarial y a los trabajadores. Yolanda Díaz planteó la posibilidad de los ERTE y se podrían reconocer prestaciones por desempleo y cese de actividad con requisitos específicos (sin que sea necesario contar con periodo de carencia y sin consumir tiempo).

El sector del vino alerta ante la amenaza de Trump

El presidente de la Denominación de Origen Costers del Segre, Isidre Ribalta, alerta de los efectos para el sector vitivinícola leridano de la amenaza de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España. En especial para las grandes bodegas, pero no solo para ellas, dado que son muchas las firmas que habían invertido en los últimos años en abrir mercado en Estados Unidos. Explica que las empresas han tenido que reconducir ventas y exportaciones y aumentar gastos en marketing en busca de nuevos mercados, una operación que admite que no es fácil. El sector del vino, explica, es muy maquista y al consumidor le cuesta experimentar con nuevas firmas.La amenaza comercial de Trump representa llover sobre mojado en el caso del sector del vino, que es uno de los grandes perjudicados de los vaivenes de la política del republicano en materia comercial. Con la aplicación de aranceles en su particular guerra comercial, recuerda, se registraron cancelaciones de pedidos y paralizaciones de operaciones y mercados para vinos de Lleida. El vino, explica Ribalta, es sinónimo de relación y disfrute del consumidor y la actual situación de inestabilidad no favorece en nada la socialización que suele acompañar al consumo de los caldos.