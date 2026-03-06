SEGRE

El conseller de Empresa i Treball ha hablado de ayudas a empresas afectadas por la crisis con los representantes del tejido empresarial de Lleida

Este viernes Miquel Sàmper ha explicado que prevé definir en dos semanas un paquete de ayudas a empresas afectadas por la crisis geopolítica

El conseller Miquel Sàmper en la presentación del presupuesto del 2026 con los representantes de empresas de Lleida

El conseller Miquel Sàmper en la presentación del presupuesto del 2026 con los representantes de empresas de Lleida

El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha hablado de las ayudas a empresas afectadas por la crisis geopolítica en un encuentro con representantes del tejido empresarial de Lleida. Ha detallado que el Gobierno da continuidad a las medidas adoptadas a raíz de la crisis arancelaria.

Sàmper ha comunicado que en dos semanas esperan tener un paquete de ayudas a las empresas por la crisis geopolítica. Y por ahora, el Gobierno ha convocado una reunión para el jueves que viene con el sector más afectado por la guerra en el Oriente Medio y por el eventual bloqueo comercial de los Estados Unidos.

