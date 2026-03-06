El conseller de Empresa i Treball ha hablado de ayudas a empresas afectadas por la crisis con los representantes del tejido empresarial de Lleida
Este viernes Miquel Sàmper ha explicado que prevé definir en dos semanas un paquete de ayudas a empresas afectadas por la crisis geopolítica
El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha hablado de las ayudas a empresas afectadas por la crisis geopolítica en un encuentro con representantes del tejido empresarial de Lleida. Ha detallado que el Gobierno da continuidad a las medidas adoptadas a raíz de la crisis arancelaria.
Sàmper ha comunicado que en dos semanas esperan tener un paquete de ayudas a las empresas por la crisis geopolítica. Y por ahora, el Gobierno ha convocado una reunión para el jueves que viene con el sector más afectado por la guerra en el Oriente Medio y por el eventual bloqueo comercial de los Estados Unidos.