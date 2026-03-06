La primera Trobada del Talent reúne a unas 400 personas en Tàrrega

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unas 400 personas llenaron ayer el Teatre Ateneu de Tàrrega en la primera Trobada del Talent, organizada por Isprox y SEGRE. La jornada tenía como objetivo ofrecer herramientas y estrategias para fidelizar el talento laboral y analizar los retos de su gestión en el actual entorno competitivo. El encuentro contó con tres mesas redondas con doce expertos en recursos humanos y una ponencia sobre liderazgo a cargo de Imma Xampeny.