El precio de los carburantes sigue subiendo: la gasolina ya cuesta 1,585 euros el litro de media y el gasóleo roza los 1,6

El precio de la gasolina en las gasolineras catalanas sigue escalando y este jueves ya costaba 1,585 euros, un 6,87% más que el mismo día de la semana anterior, antes del estallido del conflicto en el Oriente Medio entre los Estados Unidos, Israel e Irán. Según los datos del 5 de marzo recogidos por el Ministerio de la Transición Ecológica en el geoportal de gasolineras, la subida del gasóleo todavía ha sido más pronunciada y ya roza los 1,6 euros el litro. En total, el litro de diésel se paga a 1,595 euros, un 11,7% más que el jueves de la semana anterior.

El barril de Brent –la principal referencia para el precio del petróleo crudo a Europa, África y Oriente Medio– acarrea subidas durante todo el día y ya se ha situado este viernes por encima de los 91 dólares, acercándose a la barrera psicológica de los 100 dólares.

Los ataques entre los Estados Unidos, Israel e Irán ya hace siete días que se alargan. Durante este viernes, ha continuado la ofensiva. En paralelo, la bolsa de Wall Street han abierto la sesión con pérdidas por encima del 1,5%, mientras que los parquets europeos han sido teñidos de rojo todo viernes. El Ibex 35 cae un 1,5% y acumula una pérdida semanal del 7,36%. El Dax alemán ha caído un 6,90% en una semana y el CAC francés un 7,10%.