Tres nuevos focos de peste, que llega a Sant Just Desvern

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ministerio de Agricultura ha notificado tres nuevos focos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes en Barcelona. Dos de ellos se han registrado en Cerdanyola del Vallès, en la zona cero, y por primera vez uno afecta al municipio de Sant Just Desvern, que se encontraba en la zona infectada de bajo riesgo. Así lo explicó ayer la conselleria de Agricultura al sector.

De esta manera ya son 37 los focos notificados, de los que tres se consideran primarios y 34 secundarios. El total de jabalíes positivos hasta el momento son 216 en un área de ocho municipios barceloneses. Además, se han analizado otros 1.708 animales que han resultado negativos, de los cuales 1.176 corresponden a animales capturados o abatidos sin mostrar sintomatología clínica y 532 se han investigado por vigilancia pasiva (cadáveres o restos de animales hallados en el medio natural o animales con sintomatología abatidos) en la zona infectada y sus alrededores.

Los servicios veterinarios oficiales mantienen sus controles, inspecciones de las medidas de bioseguridad y vigilancia pasiva reforzada en las 45 explotaciones comerciales de la zona de control. Siete de ellas se encuentran en la llamada zona II y las 38 restantes en la zona I. También están bajo control oficial una quincena de establecimientos porcinos no comerciales. En el caso de las granjas de la zona I sin presencia de virus circulante, los animales enviados a matadero no han de ser marcados y a efectos comerciales, afirma el ministerio, no estarán depreciados. En la zona II, infectada, se mantienen las restricciones y las canales han ser marcadas, al tiempo que debe ser aceptado el traslado por parte del matadero de destino.

Paralelamente, la cotización de cerdo vivo repuntó ayer 5 céntimos de euro en Mercolleida, lo que deja la tablilla en 1,145 euros el kilo vivo. Se confirma así la tendencia alcista que el mercado prevé que se mantenga al menos hasta Semana Santa, como publicó SEGRE ayer. De todas formas está lejos de los costes, de 1,33.