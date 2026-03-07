El Govern prevé ayudas a empresas afectadas por la crisis de Irán

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, junto a la delegada del Govern en Lleida, Núria Gil. - J. MARTÍNEZ

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, anunció que el Govern se reunirá el próximo jueves con representantes de los sectores económicos y empresariales más afectados por la guerra en Oriente Próximo y del posible bloqueo comercial de EEUU, para avanzar en la definición de un paquete de ayudas económicas y de asesoramiento que el Executiu espera tener terminado en un par de semanas.

Sàmper hizo estas declaraciones en la presentación ante representantes del tejido empresarial de Lleida, los detalles del proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2026, que asciende a 49.000 millones de euros y supone un incremento de 9.100 millones respecto al último presupuesto aprobado, en 2023, que se ha ido prorrogando durante 2024 y 2025.

Subrayó que el objetivo es consolidar este volumen de gasto no solo para el ejercicio actual, sino también para establecer un marco financiero estable a medio plazo para Catalunya.

Puso especial énfasis en Lleida al explicar las políticas de cohesión territorial que impulsa su departamento y que el objetivo del Govern es que las nuevas inversiones empresariales no se concentren únicamente en Barcelona y su área metropolitana, sino que se distribuyan por el conjunto de Catalunya.

Así, la estrategia de captación de inversiones pretende que el 50% de los nuevos proyectos empresariales se implanten fuera de la capital catalana, beneficiando a territorios como Lleida, la Catalunya Central, las Terres de l’Ebre o los Pirineos.

Entre las medidas con impacto directo en la provincia, destacó el refuerzo de los fondos de transición nuclear, que alcanzarán los 75 millones de euros. Estas ayudas beneficiarán a 19 municipios: diez de la comarca de Les Garrigues y nueve del Segrià, con el objetivo de compensar los efectos económicos del futuro cierre de las centrales nucleares en estas zonas.

Asimismo, se refirió a la voluntad de tener “un mejor turismo” y que los visitantes se redistribuyan en todo el país, con especial énfasis en el Pirineo, y no se concentren en el litoral. También subrayó la importancia de preservar el comercio de proximidad “en un momento muy complicado” por el impacto del comercio electrónico.