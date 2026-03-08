La experiencia del empleado, una prioridad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la atracción y fidelización del talento se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones. Así lo destacaron los ponentes de la mesa redonda Atracción y fidelización del talento en un entorno competitivo, moderada por Maite Font (Payper), con la participación de Patricia Iglesias (Chief People & Culture Officer de Techsoulogy), Xavi Picanyol (Global CoE Leadership Development de PepsiCo), Belén Badia (Chief People & Culture Officer de PortAventura World) y Mara Ortiz (People & Culture Manager de Ametller Origen).

Para Ametller Origen, el secreto está en escuchar de verdad a las personas: “Nos esforzamos por conocer qué necesita cada trabajador y ofrecerle respuestas flexibles y personalizadas”, afirmó Ortiz. La compañía dispone de políticas de conciliación muy amplias que facilitan la vida familiar y profesional, además de fomentar la promoción interna, que en 2025 alcanzó el 76% de cobertura de vacantes con talento interno. “Creemos que crecer dentro de la empresa es la mejor herramienta de fidelización. Si las personas ven futuro, se quedan”, añadió.

PortAventura World pone el acento en la experiencia del empleado como motor de motivación y compromiso. “Nuestra obsesión es ofrecerles un viaje de experencia con la misma satisfacción con la que nuestros visitantes disfrutan del parque”, explicó Badia. Destacó también la importancia del feedback continuo y de la formación de líderes coherentes con el modelo de valores de la empresa. PortAventura promueve un amplio programa de bienestar que incluye gimnasio, acompañamiento psicológico, asesoramiento legal y actividades sociales. “Somos una empresa divertida y en el trabajo también vamos a pasarlo bien”, resumió.

PepsiCo remarcó la relevancia de generar entornos en los que sea posible desarrollarse de manera continua. “No hay mejor manera de retener talento que darle oportunidades reales de crecimiento”, afirmó Picanyol. “Queremos que cada profesional pueda reinventarse dentro de PepsiCo”, dijo.

Patricia Iglesias, de Techsoulogy, defendió la importancia de garantizar seguridad psicológica dentro de los equipos y sustituir las evaluaciones anuales rígidas por un feedback continuo. También habló de acciones de coaching y de formación.