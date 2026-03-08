“Liderar desde el corazón”, la clave del éxito

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

“Liderar desde el corazón” fue el eje del mensaje de Imma Xampeny, CFO, HR & IT de De’Longhi Iberia. “El tiempo es vida, y si no tenemos tiempo, no tenemos vida”, recordó, apelando a la necesidad de parar, pensar, decidir y hacer. Invitó a los asistentes a reservar 15 minutos diarios en su agenda para reunirse consigo mismos y reflexionar. También compartió tres técnicas prácticas de liderazgo para generar seguridad psicológica en los equipos. La primera es el checking meteorológico, que consiste en comenzar las reuniones preguntando por el estado emocional de cada miembro y compartiendo algo positivo o un motivo de gratitud para fortalecer la conexión y la empatía. La segunda, mini sesiones de coaching individual, propone paseos fuera de la oficina que fomenten la escucha activa y la relación de igual a igual. Y la tercera son las reuniones one to one, encuentros periódicos con cada persona del equipo en torno a una mesa para preguntar cómo está, en qué se le puede ayudar y reconocer su aportación. Xampeny concluyó que los líderes no deben aspirar a ser los mejores del mundo, sino mejores para el mundo