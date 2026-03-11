Cuenta atrás para dar ‘papeles’ a los 7.500 extranjeros que ya trabajan sin ellos en Lleida
“Ese sería el dato, la proporción es equivalente”, asegura David Moya, director general de Migraciones
Las administraciones, los agentes sociales y las entidades del tercer sector comienzan a coordinarse para facilitar a los migrantes residentes en Lleida los trámites del proceso extraordinario de regularización que, según las estimaciones que manejan, debería concluir con la expedición de permisos de residencia y trabajo a los alrededor de 7.500 extranjeros que se emplean en Lleida en la economía sumergida, sin requisitos formales ni garantías sociales.
¿De dónde sale esa cifra? De aplicar a Lleida la tasa de empleo sumergido de Catalunya, donde la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística) detecta un volumen medio de 794.700 trabajadores extranjeros, con una horquilla de 782.000 a 803.600, pero solo 684.328 de ellos están inscritos en la Seguridad Social. Ese descuadre del 16% aplicado al promedio de 46.683 trabajadores que maneja la Seguridad Social apunta a la existencia en Lleida de una bolsa de 7.469 ocupados sin papeles; y, en consecuencia, sin cotizaciones que den acce-so al paro o la jubilación, entre otras mermas de derechos. “Estamos hablando de unas proporciones similares. Ese sería el dato. La proporción es equivalente”, señaló David Moya, director general de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión.
El grueso de esos trabajadores sin papeles se emplean en el sector de los cuidados y el servicio doméstico, cuyo peso en la fuerza laboral de ese ámbito alcanza el 45% en Lleida. “Es gente que lleva tiempo en el país, y ese es el motivo por el que se impulsa la regularización. A la gente que comparte el territorio no solo la hemos de equiparar en obligaciones sino que también deben poder compartir los derechos”, señaló el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín. “Si [las administraciones y agentes sociales] nos coordinamos, podremos resolver problemas de gente que está en Lleida. Y ellos podrán tener una vida decente en casa nostra, que es el objetivo de regularización”, anotó Gina Pol, secretaria de Igualdad de Derechos y No Discriminación
El Gobierno recupera la sanidad universal que eliminó Rajoy
El Gobierno ha regulado con un real decreto el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España. La medida revierte el veto que estableció en abril de 2012 el primer Gobierno de Mariano Rajoy, que dejó sin asistencia sanitaria (sobre el papel) a todo residente que no fuera asalariado, autónomo, pensionista, desempleado o subsidiado. El derecho se reconocerá con una declaración responsable en la que el solicitante debe exponer que carece de otra cobertura sanitaria, y la residencia podrá acreditarse con el empadronamiento o, en su defecto, con certificados de escolarización, facturas de suministros o informes de servicios sociales. La solicitud activará un documento provisional que dará acceso a la asistencia sanitaria. El plazo máximo para resolver el expediente será de tres meses.
Las claves
Los beneficiarios. La norma establece dos grupos de acceso al permiso de residencia y trabajo: quien residiera en territorio del Estado antes de 31 de julio del año pasado y los solicitantes de asilo, que han sido alrededor de 2.500 en los dos últimos años en Lleida.
La novedad. El planteamiento inicial contempla que una vez las solicitudes se admitan a trámite, lo que puede requerir en torno a dos semanas, el extranjero dispondrá de una autorización provisional que le habilitará para trabajar como asalariado.
El antecedente. En 2025 únicamente se concedieron en la demarcación de Lleida 185 permisos de residencia y trabajo, explicó Núria Gil, delegada de la Generalitat.
El objetivo. “Esta regularización tiene como fin regularizar a colectivos que no pueden acceder a otros procedimientos”, dijo David Moya, director general de Migraciones.