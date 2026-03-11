Este es el nuevo sello para identificar la miel catalana, el MAAC, y que cinco marcas de Lleida lo llevan

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante la presentación de la nueva marca Miel de Apicultoras y Apicultores de Cataluña (MAAC)

La Associació d’Apicultores i Apicultors de Catalunya (AAAC), Agro-Red y la Generalitat presentaron el lunes la nueva marca colectiva Mel d’Apicultores i Apicultors de Catalunya (MAAC), con el objetivo de identificar y dar valor a la miel producida en Catalunya.

El sello de MAAC será el distintivo que facilitará al consumidor la identificación en el mercado de la miel catalana con origen, trazabilidad y frescura verificables; lo que significa que garantiza que la miel que se compra es fresca o reciente y de calidad.

El sello MAAC: cuando lo ves, sabes quién ha hecho aquella miel, dónde se ha producido y cuándo se ha extraído.AAAC

Según el AAAC, en la provincia de Lleida hay 5 marcas de miel con este sello distintivo: Eth Brinhon de Garòs, La Nostra Mel de Pavia, Mel Del Rusc de Lleida, Mel de la Comarca de Térmens y NaturApícola de Camarasa.

El acto fue presidido por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, quien recordó que “la miel es un tesoro gastronómico que se recolecta desde hace siglos y que ha contribuido al desarrollo de los territorios rurales de Cataluña”, reconociendo el producto como un símbolo identitario.