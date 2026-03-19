Las obras para ampliar el polígono El Segre empezarán en un año

Las obras de ampliación del polígono industrial de El Segre empezarán en abril de 2027 y permitirán ganar 549.517 metros cuadrados para usos industriales y de equipamientos entre las carreteras Ll-11 y C-13. El alcalde, Fèlix Larrosa, presentó ayer el proyecto a los empresarios del polígono después de que la comisión de Gestión de la Ciudad aprobara definitivamente el proyecto, que deberá ser ratificado en el pleno de la próxima semana. Una ampliación que se sumará a la que hará Alcoletge en su polígono industrial, que ganará otros 400.000 metros cuadrados “por lo que tendremos más de 900.000 metros cuadrados de suelo industrial, un proyecto de verdadera escala metropolitana”, dijo Larrosa.

Recordó que la ampliación del polígono es una demanda histórica de los empresarios, que está pactada con la Generalitat y “es una apuesta que hacemos para la dinamización industrial en todos los sectores y el crecimiento de la ciudad”. También dijo que Lleida es de las pocas ciudades catalanas con suelo industrial disponible, que tiene “una ubicación estratégica” a nivel logístico y de transporte de mercancías y que han contactado con “puertos, aeropuertos, consulados y colectivos empresariales” para captar inversiones para la ciudad.

Por su parte, la jefa de servicio de Urbanismo, Laura Fortuny, detalló que la ampliación prevé tres grandes islas de 100.000 metros cuadrados con capacidad para albergar parcelas de 10.000 m2. También se prevé habilitar varios ejes de circunvalación para cerrar la zona y unir las islas, así como zonas verdes alrededor de la Clamor de Les Canals y su entorno, que son espacios de interés natural. Añadió que la idea es “que todo el sector se construya a la vez”, y Larrosa dijo que ya hay empresas interesadas en instalarse.

La teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, informó que en la comisión también aprobaron de forma definitiva los pliegos de condiciones para habilitar un camping en Les Basses d’Alpicat. Detalló que se ha desestimado la única alegación que se presentó y que, una vez sean ratificados los pliegos por el pleno, se podrá licitar su gestión.