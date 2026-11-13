Cinco firmas leridanas galardonadas por su talento en los Premis Cambra

Las firmas galardonadas con los Premis Cambra y las autoridades en el acto celebrado ayer en la Llotja. - PAU PASCUAL PRAT

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La Cámara de Comercio de Lleida reconoció ayer en la décima edición de los Premis Cambra a las empresas Vegga, Mychef, Arcusin, Fruits de Ponent y Torrons i Mel Alemany por su contribución a la economía de la provincia. La gala se celebró en la Llotja de Lleida y reunió a 250 representantes del mundo empresarial, institucional y social del territorio.

El premio al emprendimiento se lo llevó Vegga, una empresa tecnológica de El Palau d’Anglesola que destaca por la incorporación de inteligencia artificial y modelos predictivos para mejorar la gestión y la competitividad de las explotaciones agrarias. El galardón a la innovación fue para Mychef, una firma de Torrefarrera reconocida por su desarrollo de nuevos sistemas de cocción en relación a las cocinas profesionales, con la tecnología Quick Wave. Por su parte, Arcusin recibió el premio a la internacionalización, por su expansión a más de 60 países. La empresa de Vila-sana cuenta con una red de más de 100 distribuidores y una filial en Estados Unidos.

Mientras, la cooperativa Fruits de Ponent, de Alcarràs, se alzó con el premio a la sostenibilidad, por el impulso de energías renovables, agricultura de precisión, economía circular, reducción de emisiones y la gestión responsable del territorio. Finalmente, el premio a la trayectoria empresarial lo recibió Torrons i Mel Alemany, firma con sede en Os de Balaguer, en reconocimiento a una historia empresarial de cinco generaciones que se remonta a 1879 y que ha logrado preservar la tradición y calidad de sus productos.

El conseller de Empresa, Miquel Sàmper, se hizo eco de la petición del presidente de la Cámara, Jaume Saltó, que reclamó que se anteponga los intereses del país a los de los partidos políticos para superar la desafección. Sàmper indicó que “hemos de ser capaces de potenciar la relación público-privada que se conseguirá con la nueva ley de Cámaras”.

La ceremonia contó con la creación en directo de una obra artística protagonizada por la muralista leridana Lily Brick. Asimismo, la Cámara presentó su nueva identidad visual conmemorativa del 140 aniversario, que se celebra en 2027.