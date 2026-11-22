El próximo sábado se cumple un año desde que se hizo público el primer caso de peste porcina africana (PPA) en Catalunya, detectado en jabalís en Collserola. El hecho de que se declarara en una zona con muy baja densidad de granjas y las elevadas medidas de bioseguridad en las explotaciones ha permitido que el brote haya quedado circunscrito a la zona, en concreto 19 municipios. Pese a ello, ha supuesto uno de los golpes más duros que sufrido la producción porcina en décadas. Entre junio de 2001 y mayo de 2002 y en 1997 el sector vivió dos crisis provocadas por la peste porcina, en esas ocasiones clásica, que obligó al sacrificio de millones de animales. A principios de la década de los noventa, los problemas habían llegado de la mano de la PPA, como ahora, hasta registrar los últimos casos en 1994.

Pese a que el virus no ha llegado a ninguna explotación comercial, la factura que deja el virus es demoledora. Unió de Pagesos estima que el conjunto de la producción española ya acumula números rojos por importe de 1.040 millones de euros. De ellos, 275 corresponden a Catalunya. Teniendo en cuenta que Lleida engorda del orden de 60% de los cerdos de todo el territorio, estamos hablado de un agujero de 165 millones. Pero la organización agraria hace una segunda estimación. En este caso, hace una proyección de qué habría pasado en el mercado si no se hubiera detectado la PPA en Barcelona y el sector no tuviera que afrontar los cierres de mercados exteriores tan importantes como Japón o México. Teniendo en cuenta la evolución histórica del mercado, calcula la caída de ingresos acumulada. En este caso, el impacto en el Estado se eleva a 1.474 millones, de los que 389 corresponden a Catalunya. En el caso de Lleida, el cálculo supone que en este año han dejado de entrar en las cuentas de las granjas libres y las integradoras de Lleida más de 233 millones.

La crisis se ha desatado después de tres años de buenos resultados para el sector, que habían permitido a las explotaciones y las empresa particulares afrontar inversiones inevitables, como las ligadas a los cambios de normativas en diferentes aspectos, y también las destinadas a crecer. Así, el sector está ahora viviendo de la “hucha” que había podido reforzar tiempo atrás, pero no todos los productores se encuentran con la misma capacidad y la resistencia no es eterna. Por ello, el sector advierte que es clave el vaciado de jabalís de la zona de riesgo y poder poner cuando antes el marcador a cero, que no se detecten nuevos casos. Desde el último positivo, serán necesarios doce meses para que el sector vuelva a ser considerado libre de PPA y al reconocimiento anterior al fatídico 28 de noviembre de 2025.

Mercados exteriores

La producción y la industria necesitan recuperar los mercados exteriores que aún continúan cerrados a cal y canto a la carne española, fundamentalmente Japón y México. Todo teniendo en cuenta que ha tenido la suerte, entre comillas, que apenas unos días antes de que estallara la PPA se había alcanzado un pacto con China para la regionalización en caso de detectarse el virus. En la práctica ha supuesto que el cierre del mercado chino se ha circunscrito a Barcelona.

Filipinas prevé suspender 60 días las importaciones El Gobierno de Filipinas prevé suspender las importaciones de porcino durante sesenta días para proteger su sector local, después de que la importante llegada de carne de otros países haya hundido las cotizaciones, en algunas regiones hasta un 50% este año. Las compras en otros países se dispararon desde 2019 debido por los problemas en la isla por la peste porcina africana. De hecho es uno de los mercados importantes para el porcino catalán y español. En los siete primeros meses de este año, España exportó al país 18.473 toneladas, un 82,7% menos, según los datos de la interprofesional española del porcino de capa blanca, Interporc. En este período, las ventas al exterior han caído un 4%, hasta situarse en 1,35 millones de toneladas. China se mantiene a la cabeza con 250.749 y una caída del 22,7%. El segundo gran mercado es Italia, con un repunte del 11,9% hasta las 179.598 toneladas, seguida de Francia 166.164 toneladas repitiendo cifras de 2025, y 121.460 toneladas de Corea del Sur (45,7%).