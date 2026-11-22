El jueves se celebra la IX edición del Lleida Empresa. ¿Qué importancia tienen este encuentro?

Lleida empresa se está consolidando como el acto de referencia del empresariado leridano. En esta novena edición esperamos reunir a unas 450 empresas a las que queremos dar un espacio donde puedan compartir experiencias, conocer casos de éxito y establecer contacto. Este año contamos con el CEO de Wallapop, Agustín Gómez, y la conferencia principal irá a cargo de la psicóloga clínica Isabel Rojas. También habrá una mesa de experiencias con empresarios. Nuestro objetivo es seguir creciendo y que en las próximas ediciones podamos reunir a un millar de participantes.

¿Qué inquietudes tienen las pymes leridanas ante el momento de turbulencias económicas y geopolíticas que estamos viviendo y cómo las afrontan?

La incertidumbre es enorme, tanto a nivel global, como en Europa y España. Y en este contexto nos preocupan indicadores como el absentismo, la baja productividad, pese a que está mejorando, y también el exceso de burocracia. Ante este escenario lo principal es conseguir que las empresas ganen tamaño, porque esa es la principal herramienta para afrontar una situación adversa. Las microempresas y las pequeñas firmas son las que más están sufriendo y en Lleida cada año tenemos menos.

¿Esta reducción se debe al cierre de negocios o es por influencia de los procesos de fusión o integración empresarial?

Probablemente se deba a ambas. Por un lado, vemos cierres cada año, pero también existe una tendencia creciente a agruparse o integrarse. El problema es que tenemos un tejido empresarial muy atomizado y las empresas tienen una media de 3,6 trabajadores, por debajo de los 3,9 de Catalunya. Son dimensiones insuficientes si las comparamos con economías como la francesa o la alemana. Necesitamos empresas más robustas y con mayor tamaño para competir mejor. Por eso, creo que las integraciones pueden ser buenas para reforzar el tejido empresarial local, siempre que se evite que puedan provocar que el talento y parte de la actividad económica salga del territorio.

En el sector primario cada vez es más habitual la integración. ¿Es una tendencia positiva?

El sector primario es especialmente complejo y la integración en una empresa de mayor dimensión ofrece seguridad a pequeños productores. En muchos casos, aceptan reducir sus márgenes a cambio de tener detrás una estructura empresarial que les proporciona garantías y estabilidad. No sé si esta tendencia debe calificarse como positiva o negativa. Lo que necesitamos es que las empresas se refuercen y ganen tamaño. Si esta es la fórmula que permite sobrevivir a muchas explotaciones, de momento no podemos considerarla una mala situación.

Lleida aparece habitualmente en las últimas posiciones de los indicadores de productividad. ¿Por qué cuesta tanto revertirlo?

Tenemos que reivindicar que Lleida también es territorio. A menudo criticamos el centralismo de Madrid, pero también debemos hablar del centralismo de Barcelona. Tenemos una extensión territorial muy grande, una población muy dispersa y una realidad geográfica que dificulta determinadas dinámicas económicas, pero también tenemos motivos para ser optimistas. Por primera vez contamos con un incremento del 6,4% de la productividad. Uno de nuestros grandes problemas ha sido la falta de suelo industrial que nos ha llevado a perder oportunidades de inversión. Por eso, la ampliación de los polígonos del Segre y de los Frares, así como el polígono de Torreblanca, serán fundamentales.

Otro problema es la falta de talento. ¿Cómo explica que haya empresas que no encuentran trabajadores?

Lo habitual es que un aumento del desempleo esté relacionado con un descenso de la actividad económica, pero aquí ocurre lo contrario. Todos los sectores necesitan personal, pero tenemos un paro crónico de en torno a un 10%. Debemos analizar qué está fallando en las políticas de empleo y por qué no conseguimos conectar las necesidades de las empresas con las personas que buscan trabajo.

¿La vivienda es también en un problema a la hora de contratar?

Absolutamente. Hay empresas que no pueden contratar trabajadores porque estas personas no encuentran vivienda.