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El sector porcino es unánime a la hora de mirar hacia 2027, un año que prevé “duro” desde la producción, como afirma Porcat, hasta los mataderos y la industria, como vaticina la Fecic. Los diferentes eslabones han afrontado la crisis de la PPA este año respaldados en mayor o menor medida por el bagaje positivo de los últimos ejercicios, en los que cotizaciones y exportaciones habían sido especialmente positivas. Pero ahora, debe enfrentarse a 2027 después de haber consumido buena parte de las reservas con las que contaba. De hecho, a la hora de calificar este 2026, desde el sector se utilizan calificativos como horrible.

En lo que hay consenso es en una valoración positiva de la lucha contra el virus, aunque con algunos matices. Por parte de los ganaderos han sido claves las inversiones en bioseguridad para evitar la entrada de la PPA en las granjas. Por parte de la Administración se ha apostado por la contención y lucha contra el virus en la zona de alto riesgo, valorado por producción e industria sin ocultar su impresión de que, en algunos momentos, se podría haber “ido más rápido” y “ser más contundente” en la reducción del número de jabalís, no solo en la zona de riesgo sino en toda Catalunya.

El responsable de porcino de Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, pone el énfasis en la necesidad de continuar con la lucha para conseguir la erradicación del virus y recuerda que será necesario que pase un año desde el último positivo para volver a ser considerados un territorio libre de PPA. Advierte que la PPA ha aparecido en un momento delicado, en el que el sector porcino ha crecido en todo el mundo, incrementando la oferta de carne. Su homólogo en Jarc, Jordi Siscart, coincide con Saltiveri en que esta crisis producirá una reconversión del sector, en el que las integradoras cobren aún más fuerza. Cifra las pérdidas por animal por encima de los 31 euros y advierte que hay que sacar conclusiones de esta crisis. Desde Asaja, Joan Graells recuerda la crisis de 1997, cuando la peste porcina, en aquel caso clásica, hundió el precio a 80 pesetas (medio euro) el kilo vivo. Ahora la peste, dice, ha sido la gota que ha colmado el vaso, porque apareció cuando los productores se veían presionados por unos costes al alza, en especial en alimentación y energía.

El director de la patronal de la producción catalana Porcat, Ricard Parès, advierte que la única forma de reabrir mercados es ofrecer confianza y destaca el esfuerzo de las empresas con inversiones en seguridad que van mucho más alla del vallado de granjas, sino en la gestión de los animales o en los procesos de desinfección. El secretario general de la patronal de mataderos e industrias cárnicas Fecic, Ignasi Pons, destaca, como lo hacen el resto de agentes, que es urgente llegar a poner el contador a cero para recuperar mercados y exportaciones, como el caso de Japón o México, que siguen cerrados al porcino de todo el Estado. Las ventas en el exterior son claves porque Catalunya y España han venido vendiendo sus productos en un total de 117 países.