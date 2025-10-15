El Ourense CF elimina el Atlètic Lleida de la Copa Federación en un partido loco en el Camp d'Esports 3(4)-(5)3

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El Ourense CF ha conseguido pasar a la final de la Copa Federación después de superar al Atlètic Lleida en una dramática tanda de penaltis 3(4)-(5)3. El partido ha finalizado con empate a tres goles después de la prórroga, en un encuentro marcado por el gran nivel ofensivo de ambos equipos y las constantes alternancias en el marcador.

El conjunto local ha merecido marcharse con ventaja al descanso, pero se ha encontrado con uno inspirado portero Alberto, que ha mantenido la portería a cero durante los primeros 45 minutos a pesar de las claras ocasiones de los leridanos.

La primera parte ha sido marcada por el dominio local, con llegadas peligrosas de Sule al minuto 16 y una clara oportunidad de Boris al 28 que ha neutralizado magistralmente el portero visitante. La segunda mitad ha empezado con un golpe de efecto fulminante: Amen, que acababa de entrar en el terreno de juego, ha adelantado el Ourense a los 16 segundos de la reanudación con un remate de cabeza (0-1).

Un partido de ida y vuelta

El partido se ha vuelto frenético después del gol visitante. Boris Garrós ha empatado en el minuto 53 aprovechando un rechazo después de una falta, y sólo nueve minutos después, el mismo delantero ha cambiado el marcador con un remate ajustado al palo (2-1). La reacción del Ourense no se ha hecho esperar y Jerin, que acababa de entrar al campo, ha igualado nuevamente el partido en el minuto 66.

El conjunto gallego ha completado su remontamiento en el minuto 69 con un gol de Omar dentro del área pequeña, que colocaba el 2-3 en el marcador. Cuando todo parecía decidido, Carlos Mas ha forzado la prórroga con un gol de hacia el minuto 97, culminando una heroica reacción de los leridanos en la última acción del tiempo reglamentario (3-3).

La prórroga y los penaltis

Durante la prórroga, el portero local Marc Arnau se ha convertido en protagonista al parar un penalti a Jerin en el minuto 99, manteniendo vivas las esperanzas de su equipo. La expulsión de Carmona, capitán del Ourense, al minuto 107 por doble amonestación, parecía inclinar la balanza a favor de los locales, pero el marcador ya no se ha movido más.

En la tanda, todos los jugadores han transformado sus lanzamientos excepto Moró, que ha fallado el quinto penalti del Atlético Lleida. Este error ha permitido al Ourense CF clasificarse para la final de la Copa Federación.