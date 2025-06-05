Constantí Torres Puig
Ha mort el dia 3 de juny del 2025 als 70 anys.
La seva esposa, Adelina; fills, Marc i Jordi; filles polítiques, Laura i Nagore; nets, Oriol, Mariona, Gerard i Ares; germans, Carme i Joan; cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 5 de juny del 2025 )