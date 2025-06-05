Constantí Torres Puig
CC TERRAFERMA
Amb profunda tristesa, comuniquem la mort del nostre company del Club Ciclista Terraferma, amic i soci estimat, membre compromès de la nostra junta directiva, que ens ha deixat sobtadament a causa d’un tràgic accident de trànsit.
En aquests moments tan difícils, volem expressar el nostre més sincer condol a la seva família, amics i totes les persones que el van estimar.
El Tino era molt més que un company de pedalades: era una persona entusiasta, generosa i sempre disposada a fer costat a tothom. El seu compromís amb el club i la seva humanitat deixen una empremta inesborrable entre nosaltres. Ens queda el seu record i la seva passió per la bicicleta, que seguiran rodant amb nosaltres a cada sortida.
( Lleida, 5 de juny del 2025 )