Eva Ferran Font
Ha mort cristianament el dia 14 de juny del 2025 als 62 anys.
Els seus pares, Francesc i Maria; germans, Marta, Dolors, Francesc i Albert; cunyats, nebots i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes i us preguen una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 18.00 hores, a l’església parroquial Sant Pere de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada, amb els següents horaris:Dia: Dilluns 16/06/2025. Hora: d’11. 00 h a 14. 00 h i de 15. 30 h a 17. 00 h. Lleida, 16 de juny del 2025. )