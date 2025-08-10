Rafel Canosa Pubill
VIDU DE CARME DÍEZ DE ANDRÉS
Ha mort cristianament el dia 9 d’agost del 2025 als 85 anys.
Tots els qui t’hem estimat: esposa Mari Carme; fills: Rafel i Mari Carmen, Toni i Marta, Jordi i Carme; nets: Sílvia i Prince, Anna, Paula i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dilluns dia 11, a les 10.30 hores, a l’església parroquial de la Mare de Déu de Montserrat de Lleida.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 10 d’agost del 2025 )