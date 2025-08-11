Incendio en un camping de la Costa Daurada: evacuadas unas 1.700 personas al arder caravanas y parcelas

Publicado por agències Creado: Actualizado:

Los Bomberos trabajan desde este lunes en la madrugada en dos incendios en el camping Vendrell Platja que han obligado a evacuar a unas 1.700 personas. Según informa el cuerpo de emergencias, no ha habido ninguna víctima. El aviso del primer incendio se ha recibido a las 03.17 h y, cuando han llegado los Bombers, se estaban quemando varias caravanas con un gran potencial. El cuerpo, con siete dotaciones, ha trabajado en la extinción del fuego y a la vez ha buscado posibles víctimas. El incendio, ya controlado, ha quemado unas doce caravanas en dieciséis parcelas. En otro punto del recinto, se ha originado un segundo incendio, ya extinguido, que ha quemado dos caravanas y un turismo en dos parcelas. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a dos personas.

El camping, que se encuentra al 95% de ocupación, se ha tenido que desalojar completamente, con unas 1.700 personas evacuadas de forma preventiva, según informa Protección Civil. La mayoría de los usuarios ya han podido volver a las parcelas.