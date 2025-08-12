Josefa Macià Esteve
VÍDUA DE SALVADOR GINÉ RIUS
Ha mort el dia 11 d’agost del 2025 als 101 anys.
Els seus fills, Montserrat i Salvador; fills polítics, Ramon i Montse; nets, Ramon, Alba, Maria, Mar i Júlia; nets polítics, besneta, cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimecres dia 13, a les 9.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 12 d’agost del 2025 )