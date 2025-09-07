Lluïsa Guamis Florensa
VÍDUA DE FERNANDO ROLDÁN TEIXIDÓ
Ha mort cristianament el dia 5 de setembre del 2025 als 92 anys.
Els teus fills: Fernando i Lluís; nets: Sergi i David; netes polítiques: Mari Mar i Alba; cunyada Maria; nebots i família tota us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que la tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dilluns, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 7 de setembre del 2025 )