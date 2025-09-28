Ramón Mariñosa Peiret

JUEZ DEL JUZGADO Nº4 DE MENORES DE BARCELONA

Ha fallecido en Barcelona a los 62 años de edad.

Sus padres, D. Antonio Mariñosa Vilas y Josefa Peiret Castellarnau (†); Señora Maria Queralt Calderer; hermano, Antonio (†); tíos, Julio, Angela y Enrique; primos y demás familia os agradecen las muestras de cariño recibidas y os comunican que los actos de funeral y entierro tendrán lugar hoy domingo, a las 12.00 horas, en la parroquia de Mare de Déu de la Ribera de La Pobla de Segur.

( La Pobla de Segur, 28 de septiembre de 2025 )