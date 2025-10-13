Maria Dolors Gigó Fernández
EXDELEGADA TERRITORIAL A LLEIDA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Ha mort el dia 11 d’octubre del 2025 als 75 anys.
Els seus fills, Àngel i Rosa, Pere i Clara; net, Àngel; germans, Manel i Lenú; oncle, Joan; nebots, Rebeca i Paulí, Manu i Cinta; cosins i família tota demanem un record pel seu descans.
La cerimònia religiosa tindrà lloc demà dimarts dia 14, a les 10.00 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 3. Lleida, 13 d’octubre del 2025 )