Josep Maria Nadal Ortiz
Descansa en Pau el dia 25 d’octubre del 2025 als 80 anys.
La seva esposa, Maria Teresa Grauet; fills, Maite i Magí; fill polític, Carlos; germans, Salvador i Maria Àngels; cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i l’assistència a l’acte de comiat que tindrà lloc avui dia 27, a les 16.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6. Lleida, 27 d’octubre del 2025 )