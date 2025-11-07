SEGRE

Albert Peralta Curcó

Ha mort cristianament el dia 6 de novembre del 2025 als 82 anys.

La seva esposa, Delfina; fills, Albert i Meritxell, Ramon; nets, Gemma i Ferran; germans, Antonio, Marta i Rosa; cunyats, nebots i família tota assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui divendres dia 7, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 5. Lleida, 7 de novembre del 2025 )

