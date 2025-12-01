Josep Maria Ribes Català
VEÍ DE MOLLERUSSA, ALS 68 ANYS.
Al llarg dels anys va deixar una petjada forta en totes les persones que el van conèixer, tant en l’àmbit familiar com en el personal i professional.
La família vol expressar el seu profund agraïment a totes les persones que, d’una manera o altra, han fet arribar el seu suport i estima en aquests moments tan difícils.
El vetllatori tindrà lloc el dimarts dia 2 de 16.00 a 20.00 h, i el dimecres dia 3 de 9.00 a 12.00 h al Tanatori de Mollerussa.
El funeral se celebrarà el dimecres dia 3 a la parròquia de Sant Jaume a les 12.00 h.
( Mollerussa, 1 de desembre del 2025 )