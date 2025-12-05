Francesc Xavier Revés Noriega
Ha mort el dia 4 de desembre del 2025 als 63 anys.
La seva esposa, Ester Freixinet; pares, Paquita i Josep (†), germana, Alba; cunyats, Jordi i Montse, Jordi, Josep Oriol i Neli; nebots, Sandra, Júlia, Alba, Laura, Joan, Guillem, Roger i Sam; família, amics i la raó social Revés advocats us agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i demanen que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia tindrà lloc avui divendres dia 5, a les 16.30 hores,a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 5 desembre del 2025 )