Mercedes Lain Blanch

VIUDA DE PEDRO GONZALO AZNAR PÉREZ

Ha fallecido el día 8 de diciembre de 2025.

Sus hijos, Merce, Gonzalo, Gemma y Roman, y Susana; nietos, Miguel, Elena, Pablo y Gonzalo; cuñada, sobrinos y demás familia agradecen las muestras de cariño recibidas y ruegan una oración por su eterno descanso.

Nos sentiremos confortados con vuestra presencia en la ceremonia religiosa que tendrá lugar hoy miércoles día 10, a las 16.30 horas, en la iglesia parroquial de Sant Ignasi de Loiola.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 4. Lleida, 10 de diciembre de 2025 )