El senyor
José Luis Manchini Carmona
Va morir l’11 de desembre del 2025.
L’ASSOCIACIÓ D’AUTOESCOLES DE LLEIDA vol expressar el seu condol més profund per la pèrdua de José Luis Manchini i Carmona. En aquests moments de tristesa volem acompanyar de tot cor la seva família, amics i totes les persones que, al llarg dels anys, van tenir la sort de compartir amb ell vivències, aprenentatges i moments inesborrables.
El Manchini ha estat un referent, un mestre generós, un company sempre disposat a ajudar. El seu saber fer quedarà per sempre gravat en la memòria de les autoescoles de Lleida.
Lleida, 12 de desembre del 2025