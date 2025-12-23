Jordi Nou Rosell
Ha mort cristianament el dia 21 de desembre del 2025 als 62 anys.
Els qui l’estimem: esposa, Roser Carrera Pons; pares, Recaredo i Neus (†); filles, Clàudia i Mariona; germans, Recaredo i Laura; cunyats, oncles, nebots, cosins, tota la família i amics us preguem que el tingueu present en el vostre record.
Assabentem llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua. La cerimònia tindrà lloc avui dimarts dia 23, a les 18.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Sant Josep de Balaguer.
( D. M. : Tanatori de Balaguer. Av. Pere III, núm. 1. Sala B. Balaguer, 23 de desembre del 2025 )