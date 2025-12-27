David Berenguer i Cami
Ha descansat en la Pau del Senyor el dia 26 de desembre del 2025als 72 anys.
La seva esposa, Elisabet; germana, Noemí; nebots, Rubén, Loida, Dan, Benjamí i Samuel; germans polítics, Teresa i Antoni i resta de família us participen que el David ja gaudeix de la presència del Senyor Jesucrist, en el qual va creure i va confiar.
El funeral tindrà lloc, Déu mitjançant, diumenge dia 28 de desembre del 2025, a les 11.00 h, al temple de l’Església Evangèlica Baptista de Lleida (Av. Alcalde Porqueres, 43).
( Lleida, 27 de desembre del 2025 )