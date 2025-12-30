SEGRE
Siete parejas denuncian al dueño de una agencia de viajes de Lleida por estafarles 21.000 euros

Vicens Centelles Déu

Va morir cristianament el dia 27 de desembre als 78 anys.

La seva esposa, Maria Cinta Robert Sampietro; fills, cunyats, nebots, família tota i la raó social TREBOR 2010 S.L. assabenten els seus amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dia 30 de desembre, a les 16.15 hores a la Sala Ecumènica del Tanatori de les Corts (Barcelona).

( D. M. : Tanatori de les Corts (Barcelona). Barcelona, 30 de desembre del 2025 )

