Josep Porta Ballespí
VIDU DE MONTSERRAT SALES SERNA
Descansà en pau el dia 10 de gener del 2026 als 90 anys.
Els seus fills, Josep i Jordi; filles polítiques, Mercè i Teresa; nets, Josep, Carles, Montserrat i Laura; nets polítics, Ester, Xesca i Dani; besnets, Cai, Eira i Julià; cunyades i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.15 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 11 de gener del 2026 )