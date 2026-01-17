El deporte, la política y la cultura lloran a Jaume Vilella

Jaume Vilella, a la izquierda, con su mujer, el junio pasado en el Club Sícoris, el día que le hicieron un homenaje por su trayectoria como presidente de la entidad..

Jaume Vilella Motlló, exconcejal de Convergència i Unió (CiU) en la Paeria de Lleida, así como expresidente de dos entidades de la ciudad el Cercle de Belles Arts y el Club Sícoris, ha muerto este sábado, 17 de enero, hacia las 00:15h de la madrugada, según han confirmado fuentes familiares. Tenía 92 años y era una figura clave en el ámbito político, cultural y deportivo leridano. Todavía no se ha hecho público qué día se organizará el acto de despido por Vilella.

Licenciado en matemáticas, Vilella ejerció de profesor al colegio Episcopal durante 40 años y desarrolló funciones como funcionario del Estado. Su trayectoria política incluye 24 años como concejal del Ayuntamiento de Lleida en varias legislaturas desde finales del franquismo hasta bien entrado el siglo XXI, además de ser diputado provincial. Asimismo, formó parte del consejo asesor de La Caixa y de l'Institut de Estudis Ilerdencs (IEI).

Incidencia y reconocimiento en el ámbito deportivo y cultural

En el mundo del deporte, Jaume Vilella jugó un papel clave como directivo de la UE Lleida y del AEM. Especialmente destacada, sin embargo, es su presidencia de 25 años al frente del Club Sícoris —de 1990 en el 2015—, club que justo el pasado mes de julio le rindió homenaje.