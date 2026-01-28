SEGRE
Manel Pedrol Peiró

Ha mort el dia 27 de gener del 2026 als 93 anys.

La seva esposa, Teresa; fills, Llorens, Dani i Montse; fills polítics, Trini, Alicia (†) i Robert; nets, Laia, Nadia, Nina, Meri i Isaac; nets polítics, Robert i Josep Ramon; besnet, Izan; germana, Roser, i família tota demanen una oració pel seu descans.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 9.30 hores, a la Parròquia Mare de Déu de Montserrat.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 28 de gener del 2026 )

