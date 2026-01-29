Dora Fosalba Romaní
VÍDUA DE MIQUEL VIÑES JORDÀ
Ha mort cristianament el dia 28 de gener del 2026 als 87 anys.
Les seves filles, Dora, Asun i Montse; fills polítics, Carmelo, Antonio i Xavi; nets, Jordi, Ricard, Gerard, Sergi, Maria, Dídac i Paula; nets polítics; besneta, Arlet; cunyats, nebots, cosins i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà divendres dia 30, a les 10.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 7. Lleida, 29 de gener del 2026 )