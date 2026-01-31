SEGRE

Adela Dasi Pascual

VÍDUA DE JOSEP RIBES MASOT

Ha mort el dia 30 de gener del 2026 als 92 anys.

Els seus fills, Manel i Roser, Lídia i Carles, Aurora i Ramon; nets, Maria i Lucas,

Laura i Hernán, Carles i Roser, Ester i Francesc, Marta i Adrià; besnets, Camilo,

Àlex i Gerard; germana (†); cunyats; nebots; la jove Ruth i família tota us

agraeixen les mostres de condolença rebudes.

La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.00 hores, a l’església parroquialSant Julià d’Aspa.

( D. M. : Sala de vetlles d’Aspa. Aspa, 31 de gener del 2026 )

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking