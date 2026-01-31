Adela Dasi Pascual
VÍDUA DE JOSEP RIBES MASOT
Ha mort el dia 30 de gener del 2026 als 92 anys.
Els seus fills, Manel i Roser, Lídia i Carles, Aurora i Ramon; nets, Maria i Lucas,
Laura i Hernán, Carles i Roser, Ester i Francesc, Marta i Adrià; besnets, Camilo,
Àlex i Gerard; germana (†); cunyats; nebots; la jove Ruth i família tota us
agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, a les 12.00 hores, a l’església parroquialSant Julià d’Aspa.
( D. M. : Sala de vetlles d’Aspa. Aspa, 31 de gener del 2026 )