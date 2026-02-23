Antoni Faus Casanovas
Ha mort cristianament el dia 21 de febrer del 2026 als 93 anys.
La seva esposa, Angelina; fills, Àngels, Sílvia, Margarida i Xavi; fills polítics, Agustí, Francesc i Sergi; nets, Àngels i Miquel, Sílvia, Mercè, Xavier, Núria; germana, Margarida; cunyats, nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
El funeral tindrà lloc demà dimarts dia 24, a les 11.30 hores, a l’església parroquial de Sant Salvador (Pardinyes).
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 10. Lleida, 23 de febrer del 2026 )