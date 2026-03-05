Conchita Fernández Martínez

Ha fallecido cristianamente el 4 de marzo de 2026 a los 82 años.

Su esposo, Joaquín Moret; hijos, Quino, Meritxell, Amelia y David; hijos políticos, Pep, Javier y Marisa; nietos, Álex, Cristina, Juan y Víctor; hermanos, José Juan, Tito, Pili, Antonio, Rafa, Chus, Pamen (†) y Nacho; cuñados, sobrinos y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

La ceremonia religiosa tendrá lugar mañana viernes día 6, a las 11.15 h, en la parroquia Mare de Déu del Carme de Lleida, por todo lo cual les quedarán muy agradecidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. Lleida, 5 de marzo de 2026 )