Josep Ramon Casañé Albareda
‘HOUSE’
Pare i fill exemplar, insigne lleidatà, culer fins a la medul·la i el millor dels amics.
Malgrat aquests moments de profund dolor, volem aprofitar per donar-te les gràcies per la teva amistat sincera i incondicional, per ser-hi sempre, per ensenyar-nos a gaudir la vida, per la teva alegria encomanadissa, el teu cor gegant i la teva noblesa.
Per tantes i tantes experiències i anècdotes al teu costat.
Els ‘Mepasso’, Lleida i el món no seran el mateix sense tu.
Mai t’oblidarem, sempre ens acompanyaràs allà on anem.
( Lleida, 28 de juliol del 2026 )