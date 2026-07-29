Josep Ramon Casañé Albareda
Ha mort cristianament el dia 26 de juliol del 2026 als 55 anys.
Els seus fills, Pol, Sergi i Àlex; pares, Josep i Maria Ascensió; tiets, cosins i família tota us agraeixen les mostres de condolença rebudes.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui, dimecres, dia 29, a les 18.30 h, a laSala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( Lleida, 29 de juliol del 2026. D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala Montcada. . )