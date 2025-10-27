Pep Saula, productor de Sexenni y que ha trabajado con The Tyets o Juan Magán: "Nunca se tiene que renegar de Lleida, es nuestra identidad"

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LÉRIDA Creado: Actualizado:

Con sólo 23 años, el leridano Pep Saula ya se ha consolidado como uno de los productores y compositores con más proyección de la escena musical catalana. Ha trabajado con nombres tan chalados como Ginestà, Buhos, Flashy Ice Cream, The Tyets o Juan Magán, a la vez que produce los proyectos de su grupo musical, Sexenni. Su hiperactividad creativa lo ha llevado también a colaborar con medios de comunicación, impulsar el festival solidario Mússol y, recientemente, a poner en marcha el campus creativo Nature is Home para artistas y productores en Catalunya, junto con Xavier Coca (The Tyets). Su breve, pero brillante trayectoria lo hizo merecedor del Premio Enderrock Joan Trayter 2024 en la mejor producción musical y evidencia su gran futuro en la industria.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la música y por el mundo de la producción en concreto?

Desde bien pequeño he cursado música y clases de piano en la escuela de música l'Intèrpret de Lleida y toda mi adolescencia me la he pasado tocando en grupos y experimentando con la tecnología. Yo cursé la carrera de física hasta 2.º curso, que decidí dejarla de lado porque vi que el tema de la producción musical me apasionaba de verdad. Durante el confinamiento tuve mucho tiempo para explorar todo este tema de la producción más a fondo al formar Sexenni con mis amigos. Así pues, el confinamiento me sirvió para explorar a fondo todo este ámbito, también gracias a todo el universo de los Beatles, que me tuvo obsesionado durante mucho tiempo e hizo que me fascinara por la composición de la música pop.

¿Crees que llegará un momento en el cual no podrás compaginar tu carrera individual con tu papel en Sexenni?

No creo que eso pueda llegar a ser un problema porque mi carrera como productor y lo que hago en Sexenni siempre han ido juntos. Yo empecé a producir para otra gente porque previamente habían escuchado lo que hacía produciendo las canciones del grupo y les gustaba. Al mismo tiempo, lo que yo he hecho como productor después de Sexenni también nos ha permitido llegar a otros lugares. Son dos cosas que encajan muy bien y, de hecho, los otros miembros del grupo no se dedican exclusivamente a la música y yo sí, así que soy lo que lo tiene más fácil para combinarlo, ya que el trabajo del productor es un trabajo de autónomo y tengo mucha flexibilidad.

¿Cómo surgió la idea de llevar el campamento creativo de Nature is Home For Artists en Catalunya y qué balance haces de la primera edición en el Empordà?

Nature is Home son unos campamentos para adultos que ya se hacían por España, creados por el grupo de música malagueño Javypablo, su mánager Alfredo, y Hanna Kawan. Los organizadores empezaron a ver que iban muchos artistas y productores autónomos de todo el estado español expresamente para juntarse y hacer música, así que pensaron en convertirlo en un campamento de composición, iniciativa que se lleva mucho en los Estados Unidos. Hicieron una primera prueba de eso en Asturias en el 2024, en la cual asistieron The Tyets.

Después hablé con Xavier Coca (miembro de The Tyets) y me dijo: “Pep, tenemos que montar una cosa así, pero en Catalunya”, y así surgió la idea. La propuesta del Nature es la de reunir a artistas y productores musicales para que trabajen juntos y en comunidad, ya que los sellos discográficos no invierten en producciones musicales y no se alquilan estudios grandes donde poder hacer este tipo de actividades. Hicimos una prueba piloto del campamento la primera semana de mayo de 2025 en el Empordà y fue todo un éxito. De hecho, ya hay temas y proyectos que han salido de allí y la productividad fue bestial, los artistas salieron contentísimos y todo el mundo tenía ganas de volver.

Aparte del campamento, algunos productores autónomos de Cataluña habéis creado CPMIC (Colectivo de Productores Catalanes). ¿Por qué se impulsó esta asociación?

Esta comunidad está formada por más de 120 productores y productoras de Cataluña que nos dimos cuenta de que no estábamos asociados de ninguna manera y que nuestro sector necesitaba un punto de encuentro, tanto para interconectarnos como para establecer un lugar desde el cual estandarizar y regular nuestra profesión. Luchamos por tener mejores condiciones, tanto laborales como de derechos de propiedad intelectual. Detrás hay un tejido asociativo muy grande y creo que era muy necesario crearlo y que puede ser muy positivo para el futuro del sector.

Además, el CPMIC facilitará la colaboración entre miembros y profesionales del sector y buscará reunirse con los principales actores de la industria musical e instituciones gubernamentales con la voluntad de fortalecer el sector musical. Presentamos esta iniciativa en el Mercado de Música Viva de Vic, y fuimos miembros de la junta como representantes y portavoces: yo como vicepresidente de relaciones institucionales, y también asistieron otros productores como Santos Berrocal, Àlex Pérez o Genís Trani en representación del colectivo.

¿Cómo valoras el estado actual de la producción musical en Cataluña y qué retos crees que hay de antemano?

Ahora mismo en Catalunya hay muy buena producción musical y muy buenos productores. De hecho, se nota porque las multinacionales se fijan más en lo que pasa aquí. La música catalana tiene un gran público, pero al mismo tiempo también tiene un techo, y el circuito de fiestas mayores condiciona mucho, ya que limita la diversidad del producto. Creo que los productores tenemos que reivindicar nuestra importancia y tener la valentía de ir más allá de producir sólo música en catalán.

También tenemos que recuperar la idea de que Catalunya vuelva a tener la centralidad que había tenido anteriormente y sea un lugar de referencia donde la gente venga a hacer música. En los 80 y 90, todas las sedes de empresas discográficas multinacionales estaban en Barcelona y creo que tendríamos que recuperar este reconocimiento y que la industria nos respetara más, sobre todo a los productores.

¿Piensas que en Lleida hay bastantes recursos para formarse y expandirse como productor musical o como artista independiente?

Por más que en Lleida haya muy buenos artistas, es difícil que se forme una escena propia, más que nada por una cuestión demográfica. Sin embargo, creo que nunca se tiene que renegar de Lleida, ya que es nuestra identidad y desde Sexenni lo llevamos por bandera, pero también creo que es de iluso pensar que puedes hacer carrera sin salir nunca. La gracia es moverte, aprender de gente diferente, y traer todo este conocimiento a Lleida. A mí me llena de orgullo que vengan artistas de fuera hasta la Bordeta, que es mi barrio y donde tengo mi estudio de grabación, y poder crear música juntos desde la ciudad que tanto amo.