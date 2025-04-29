Día complicado para todos

Creado: Actualizado:

“¿Estáis en huelga?” Quien pregunta es un transeúnte que se extraña de que buena parte de la plantilla de SEGRE y de Lleida Televisió estemos en la calle. Nada más lejos de la realidad. Como tantas otras empresas, nos tocó funcionar sin luz, sin teléfono y sin internet durante más de nueve horas. Un regreso al pasado desquiciante que nos obligó a rescatar del olvido tres pequeños transistores a pilas para intentar saber qué ocurría más allá de las comarcas de Lleida. En la redacción la jornada fue extremadamente compleja porque no podíamos comunicarnos entre nosotros, pero aunque hoy toque salir a la calle con un diario más delgado de lo habitual, tuvimos claro desde el minuto cero que nuestra prioridad era estar hoy, como cada día, en los quioscos.