La victoria del Hiopos en el Palau, un triunfo viral y social

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

El 12 de octubre de 2025 es una fecha que ya quedará en el recuerdo del baloncesto leridano. El Hiopos Lleida tumbaba el FC Barcelona (86-91) en el Palau Blaugrana con más de un millar de aficionados burdeos en las gradas. Un triunfo de prestigio a la liga, pero con una importancia que va mucho más allá del ámbito deportivo por varios motivos.

En primer lugar, una victoria de esta magnitud hace merecidamente felices a todas aquellas personas que asistían fielmente al Barris Nord durante los años en que el club no militaba en la principal liga del baloncesto estatal y el ambiente no era lo que se vive allí actualmente. ¡Hablamos de temporadas mayoritariamente de sufrimiento, esfuerzo y alguna alegría contada, pero sobre todo de lealtad que finalmente se vieron recompensadas con el ascenso a la Liga Endesa (ACB), la trabajada salvación y ahora, todavía más, con este hito en Barcelona (y lo que queda por venir!).

En segundo lugar, y ligado con el explicado anteriormente, la victoria nos pone encima de la mesa uno de los factores que considero más importantes del deporte: como un club representa en tu ciudad por todas partes, identifica la misma población y su manera de ser (afición) y como de importante es ser aficionado tanto en los momentos complicados como en los más especiales. En esta ocasión, centenares de miles de personas de todas partes –los datos publicados así lo demuestran- pudieron ver a través del partido o bien píldoras en las redes sociales cómo el club leridano vencía a todo un poderoso Barça, y además lo hacía apoyado por una afición impresionante.

Concretamente, el partido del Lleida fue visto por 330.000 personas por Esport3 mientras que en las redes sociales el canal oficial de la Liga Endesa publicó cuatro vídeos vinculados a la celebración de la victoria o sobre el partido que acumulan más de 357.000 reproducciones. Eso sin tener en cuenta las visualizaciones de la victoria en los telediarios de todo el Estado o las reacciones de centenares de aficionados de todas partes, clubs o entidades. En este ámbito, incluso el Museo de Lleida se sumó citando en la red X una fotografía en que el entrenador leridano Gerard Encuentra choca las manos con los jugadores del equipo al final del partido para celebrar la victoria con la afición en el fondo. “Es evidente que a esta obra habrá que buscarle sitio como sea”, publicó en un tuit el mismo equipamiento leridano.

Es evidente que en esta obra de arte habrá que buscarle lugar|sitio como sea ������������ https://t.co/X7azeRvC5i — Museo de Lleida (@museudelleida) October 14 , 2025

Y, por este motivo, siempre he considerado que lo más bonito del deporte es ser únicamente del club de tu ciudad, porque es quien representa el lugar donde has crecido y de donde eres; tus raíces, aunque eso hasta ahora no siempre se había visto con normalidad, dado que Barça o Madrid a menudo son el referente. Ojalá hazañas como las del Hiopos Lleida ayuden a que cada vez más los leridanos dejamos de mirar tan qué hacen los clubs ‘grandes’ y demos apoyo de verdad -haciéndonos socios, asistiendo a los estadios o ayudándolos en el peor momento- a clubs que hace muchos años que nos representan por todas partes, como el mismo Hiopos, el Lleida CF (fútbol) y el Lleida Lista (hockey), entre otros.