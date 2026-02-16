El día que Viggo Mortensen, Aragorn en el 'Señor de los Anillos', visitó Ponent: las figuras de prestigio internacional que han pasado por Lleida

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

A lo largo de treinta años, Animac ha recibido la visita de multitud de profesionales y figuras relevantes del mundo de la animación nacional e internacional al ser reconocidos por su trayectoria o talento, o bien para impartir talleres y clases magistrales. Son ejemplos los animadores especializados en la técnica del stop-motion y ganadores de premios Goya, Pablo Llorens y Coke Riobóo; el cofundador del estudio Aarmand Animations, galardonado con el Oscar, Peter Lord; la norteamericana y pionera en la animación experimental Mauren Selwood; los conocidos hermanos Quay, dos animadores de Pensilvania (EE.UU.) que influyeron a directores como Tim Burton; el animador británico y nominado en el Oscar, Barry Purves; el reconocido profesional de la animación independiente japonesa Koji Yamamura; o las directoras Florence Miailhe (de Francia), Regina Pessoa (Portugal) y el director Pablo Berger (Bilbao), entre muchos otros.

Pero no sólo el Animac ha llevado hasta Lleida figuras reconocidas internacionalmente. La 17.ª Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, que dio el pistoletazo de salida en la Llotja de Lleida el 8 de abril del 2011, fue todo un fenómeno. El hecho es que la inauguró in situ el director y actor norteamericano de origen danés Viggo Mortensen. Llegaba a la capital del Segrià en el punto álgido de su carrera, después de interpretar al personaje de Aragorn en la trilogía El señor de los anillos o de encabezar el elenco del filme Alatriste. Y la imagen (arriba) habla por sí sola: centenares de personas se reunieron en los alrededores de la Llotja para fotografiarse con él (o fotografiarlo) y conseguir un autógrafo.