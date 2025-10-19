El Atlètic Lleida consigue la primera victoria ante el líder (3-2)

Publicado por jaume serret Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ganó por 3 a 2 en el Camp d'Esports en un partido donde el Barça Atlètic fue el encargado de llevar el ritmo del juego. El Atlètic Lleida marcó muy pronto, poniéndose por delante en el minuto 7 con un gol obra de Moró Sidibé. Sin embargo, los visitantes se supieron rehacer y era lo que dominaba en posesión. Aunque los de Gabri provocaran algún ataque tímido, los de Belletti tenían el control y eso se veía reflejado en algunas ocasiones claras falladas. El premio les llegó al minuto 37 con un gol de Barberà para el Barça. Los locales se veían ahogados y estaban deseando que llegara el descanso.

La segunda mitad presentaba un cambio que daría buen resultado. Y es que Bilal entraba por Nil Sauret y, tan solo empezar, un servicio de lado servido para el 23 daba un bote extraño dentro del área y la pelota entraba dentro de la portería del Barça Atlètic para poner el 2 en 1. Tan sólo dos minutos más tarde y después de una gran parada de Emilio, Campins envió una pelota al palo y Moró estaba atento al rebote para poner el 3 en 1 en el marcador. El Atlètic Lleida parecía que tenía el partido controlado, pero una bonita pared entre Ureña y Barberà acababa con una gran volea del dominicano que superaba a Pau Torres.

El banquillo del Atlètic Lleida estaba muy nervioso y más todavía con la expulsión de Campins. Ureña y Nomoko crearon mucho peligro durante todo el partido y eso provocó la tarjeta roja del 20 de los locales en una disputa con el 37 culé. Un Atlètic Lleida que sufría más todavía, seguía aguantando en campo propio y creaba incluso alguna jugada aislada de peligro. Cerrados detrás, los de Gabri sacaban aguas, intentando mantener la primera victoria como pudieran y con un jugador menos. Kluivert perdonó ocasiones claras como la última del partido que podía haber puesto el empate final.

El árbitro silbó el final del partido y hubo una pequeña invasión de campo por parte de una eufórica afición. A pesar de no salir del descenso, este resultado mujer un ‘plus’ en los de Gabri para poder afrontar el resto de la temporada. El Atlètic Lleida se posiciona en decimocuarta posición con 7 puntos y ya piensa en el próximo partido, que se disputará el próximo domingo 26 de octubre a las 12 h en el campo del Barbastro.