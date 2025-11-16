El AEM sufre otro revés delante del Tenerife B (1-3)

Publicado por Jaume Serret Creado: Actualizado:

El AEM ha perdido delante del Tenerife B (1-3) en un partido donde ha habido poca presencia ofensiva inicialmente por parte de los dos equipos. Les locales han empezado seguras en sus acciones en pelota parada aunque ninguno de los dos cuadros ha mostrado demasiado juego asociativo, sino pelotas en largo buscando las espaldas de las defensas. Les leridanas, sin embargo, han propuesto algunas jugadas de peligro y a pesar de la presión alta de las tinerfeñas.

En el transcurso del tiempo, el partido ha ido perdiendo ritmo y se ha jugado a un juego más lento, trabado y con poco peligro para ambos equipos. Además, las locales han presenciado dos sustituciones por lesión de sus compañeras Loba y María Lara antes del minuto 35. Aunque el partido no mostrara muchas llegadas, el Tenerife ha tirado una última bala, después de un error de la portera local Lucía Alba, que ha aprovechado la tinerfeña Méndez, enviando una pelota al palo. Pocos minutos después, la árbitra Patricia Luna ha silbado el final de la primera mitad.

En la segunda, el Tenerife B se ha revitalizado, originando jugadas claras y poniendo entre la espada y la pared a las leridanas. Los dos equipos se han volcado más en ataque en busca de abrir la lata. Sin embargo, ni locales ni visitantes encontraban portería. Tanto es así, que Vero ha enviado la pelota al palo después de un remate de cabeza. Desde entonces, las de Lamesa y Seuma han cogido fuerzas y se han plantado más a campo rival. Cuando parecía que las azules se adelantarían, Núria Pont ha adelantado a las suyas y ha dejado a las locales heladas. El gol no ha caído bien y las visitantes han puesto el segundo pocos minutos después, con un gol en pelota parada, en lo que se equivoca Lucía Alba de puños y rebota en Salazar, que envía la pelota al fondo de la red. Sin embargo, un minuto después, Amaya ha hecho un gran chute que ha supuesto el 1 a 2 y daba esperanzas a las de Lamesa y Seuma.

Al 90, Gasienica ha puesto el 1 a 3 definitivo que ha significado la sexta derrota de las leridanas.

La derrota mantiene a las azules en última posición con seis puntos. La próxima semana, el domingo en las 12:30, disputarán un partido a domicilio, en el campo de la Europa B.